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08:23 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР обстрелами со стороны ВСУ повреждены 400 объектов здравоохранения

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. В ДНР за год от украинских обстрелов пострадали 400 объектов здравоохранения, 50 из них не подлежат восстановлению, заявил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«У нас уже более 400 объектов (различных построек — ред.) в 93 учреждениях повреждено было. В разной степени — начиная от разбитых стекол, заканчивая 50 объектами, которые не подлежат восстановлению. То есть это под снос и под новое строительство», — рассказал Гарцев журналистам.

По его словам, эта цифра растет каждый день, потому что обстрелы Донецка не прекращаются.

«Каким-то учреждениям достается снова и снова», — отметил он.

Несмотря на обстрелы, работа учреждений продолжается, также идет и восстановление — с помощью регионов-шефов и федерального финансирования.

«На сегодня 23 объекта — это то, что было восстановлено уже за прошлый год», — отметил министр. По его словам, эта работа будет продолжаться.

«Выстраиваем планы с регионами на этот год, на следующий год — когда какая работа будет продолжаться», — рассказал министр.

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