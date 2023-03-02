В ДНР обстрелами со стороны ВСУ повреждены 400 объектов здравоохранения

«У нас уже более 400 объектов (различных построек — ред.) в 93 учреждениях повреждено было. В разной степени — начиная от разбитых стекол, заканчивая 50 объектами, которые не подлежат восстановлению. То есть это под снос и под новое строительство», — рассказал Гарцев журналистам.
По его словам, эта цифра растет каждый день, потому что обстрелы Донецка не прекращаются.
«Каким-то учреждениям достается снова и снова», — отметил он.
Несмотря на обстрелы, работа учреждений продолжается, также идет и восстановление — с помощью регионов-шефов и федерального финансирования.
«На сегодня 23 объекта — это то, что было восстановлено уже за прошлый год», — отметил министр. По его словам, эта работа будет продолжаться.
«Выстраиваем планы с регионами на этот год, на следующий год — когда какая работа будет продолжаться», — рассказал министр.