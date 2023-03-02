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11:05 (мск), источник: © РИА Новости

Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В Запорожье ракета украинской ПВО попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского и эти две ракеты упали на многоэтажку. Сейчас разбираются завалы. Режиму Зеленского не жалко запорожцев, поэтому, охраняя свои военные объекты, они сбивают ракеты над жилыми домами», — сказал он.

По словам Рогова, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали.

В доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир, добавил Рогов.

Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия удерживает областной центр — город Запорожье.

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