13:54 (мск), источник: Аргументы и факты
Что за очередной шар неизвестного происхождения найден в Японии?
У берегов Японии найден металлический шар неизвестного происхождения.
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28 февраля в Японии найден металлический шар, аналогичный тому, который ранее был обнаружен в префектуре Сидзуока. Как сообщила японская телекомпания MBS tv, 1 марта полиция осмотрела его и подтвердила, что шар полый и не представляет угрозы взрыва.
Шар неизвестного происхождения был найден в пещере, недалеко от береговой линии на острове Токуносима в японской префектуре Кагосима. Его диаметр — около 1,5 метра. Как сообщил японский телеканал, поверхность шара покрыта ржавчиной. На шаре видна линия спайки, а на одной из сторон есть дуги, напоминающие петли.
До этого загадочный шар в Японии был обнаружен 21 февраля на пляже Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока. Его обнаружила местная жительница. Шар был бежевого цвета с коричневыми пятнами, похожими на ржавчину. С двух сторон у него были выступы с отверстиями.
Полиция и береговая охрана оцепила район, где был найден металлический шар, граждан призвали не приближаться к объекту из-за угрозы взрыва. Позже выяснилось, что металлический шар полый и внутри его нет никаких взрывчатых веществ.
Шар убрали с пляжа, как только поняли, что объект опасности не представляет. Местные власти предположили, что это может быть металлический буй, который выбросило на берег.