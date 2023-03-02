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13:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за очередной шар неизвестного происхождения найден в Японии?

У берегов Японии найден металлический шар неизвестного происхождения.

28 февраля в Японии найден металлический шар, аналогичный тому, который ранее был обнаружен в префектуре Сидзуока. Как сообщила японская телекомпания MBS tv, 1 марта полиция осмотрела его и подтвердила, что шар полый и не представляет угрозы взрыва.

Где был обнаружен шар?

Шар неизвестного происхождения был найден в пещере, недалеко от береговой линии на острове Токуносима в японской префектуре Кагосима. Его диаметр — около 1,5 метра. Как сообщил японский телеканал, поверхность шара покрыта ржавчиной. На шаре видна линия спайки, а на одной из сторон есть дуги, напоминающие петли.

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Где ранее был найден похожий шар?

До этого загадочный шар в Японии был обнаружен 21 февраля на пляже Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока. Его обнаружила местная жительница. Шар был бежевого цвета с коричневыми пятнами, похожими на ржавчину. С двух сторон у него были выступы с отверстиями.

Полиция и береговая охрана оцепила район, где был найден металлический шар, граждан призвали не приближаться к объекту из-за угрозы взрыва. Позже выяснилось, что металлический шар полый и внутри его нет никаких взрывчатых веществ.

Шар убрали с пляжа, как только поняли, что объект опасности не представляет. Местные власти предположили, что это может быть металлический буй, который выбросило на берег.

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