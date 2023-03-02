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12:01 (мск), источник: РБК

Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале. По его словам, есть пострадавшие.

Спецоперация на Украине

Курская область в последние месяцы неоднократно подвергалась атакам. 27 февраля Теткино и село Попово-Лежачи остались без света после обстрела.

В регионе действует средний уровень реагирования и высокий уровень террористической опасности. В начале февраля Старовойт сделал действие последнего бессрочным. Режим не будет отменен, пока необходимы «усиленные меры по защите и охране» территории, пояснил губернатор.

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