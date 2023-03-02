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13:17 (мск), источник: ТАСС

Что известно о проникновении украинских диверсантов в приграничные села Брянской области

Украинские диверсанты в четверг утром проникли в приграничный район Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По последней информации, они вошли в два села, идет бой. ФСБ подтвердила, что в приграничном районе проводится операция по уничтожению нарушителей госграницы.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал все, что известно о нападении.

Обстоятельства произошедшего

Богомаз сообщил о проникновении диверсантов в село Любечане, расположенное в Климовском районе непосредственно на границе с Украиной. По его словам, украинские силы обстреляли автомобиль, в результате чего один человек погиб, еще один — десятилетний ребенок — получил ранения.

Кроме того, по данным губернатора, атаке беспилотника подверглось приграничное село Сушаны.

По информации собеседника ТАСС в силовых структурах, диверсанты напали и на Любечане, и на Сушаны, между которыми по прямой примерно 15 км. Речь идет о нескольких десятках вооруженных людей, уточнил он.

Идет бой между диверсантами и бойцами Росгвардии.

В ФСБ подтвердили ТАСС, что в приграничном районе Брянской области «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

Погибшие и пострадавшие

На данный момент официально сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

В заложниках у украинских диверсантов могут находиться до шести человек, заявили ТАСС в силовых структурах. Собеседник агентства также сообщил, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Действия украинских диверсантов

Сообщения об украинских диверсантах на российской территории поступают регулярно, но, как правило, речь идет о действиях диверсионно-разведывательных групп в новых регионах РФ.

В понедельник, 27 февраля, Telegram-канал Mash сообщал о поиске диверсантов в Белгородской, Воронежской и Курской областях. Региональные власти опровергли эту информацию.

Реакция других стран

На Украине объявили воздушную тревогу в регионах, граничащих с Брянской областью.

В Белоруссии заявили, что располагают достаточными силами для охраны границы.

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