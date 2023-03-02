Киев объявил объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска

«В Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения. Такое решение было принято 27 февраля 2023 года на заседании комиссии по вопросам эвакуации Купянской городской территориальной общины Купянского района», — говорится в публикации.
Власти объяснили свое решение «нестабильной ситуацией в области безопасности». Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.
Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и обеспечат гуманитарной помощью.
Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. Накануне Западная группировка войск поразила цели противника возле Двуречной и Синьковки в Харьковской области.
Кроме того, Вооруженные силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Киев потерял за минувшие за сутки до 90 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.