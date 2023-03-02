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14:18 (мск), источник: © РИА Новости

Киев объявил объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Купянске Харьковской области объявили эвакуацию части населения, сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения. Такое решение было принято 27 февраля 2023 года на заседании комиссии по вопросам эвакуации Купянской городской территориальной общины Купянского района», — говорится в публикации.

Власти объяснили свое решение «нестабильной ситуацией в области безопасности». Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.

Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и обеспечат гуманитарной помощью.

Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. Накануне Западная группировка войск поразила цели противника возле Двуречной и Синьковки в Харьковской области.

Кроме того, Вооруженные силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Киев потерял за минувшие за сутки до 90 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.

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