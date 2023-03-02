Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ

«За сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих», — уточнили в военном ведомстве.
Подразделения Южной группировки войск при содействии авиации и артиллерии поразили цели противника, в том числе узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.
Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Купянском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.
«За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих и два автомобиля», — отметили в министерстве.
Украинская сторона потеряла на Краснолиманском направлении до 160 военных, семь боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери Киева составили:
Вооруженные силы уничтожили на Херсонском направлении до 80 бойцов противника, 30 автомобилей и гаубицу «Мста-Б».
Кроме того, истребительная авиация ВКС и силы ПВО сбили за минувшие сутки украинские самолеты Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8.