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16:32 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска уничтожили на Донецком направлении 270 военных ВСУ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили более двухсот бойцов ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«За сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих», — уточнили в военном ведомстве.

Подразделения Южной группировки войск при содействии авиации и артиллерии поразили цели противника, в том числе узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Купянском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.

«За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих и два автомобиля», — отметили в министерстве.

Украинская сторона потеряла на Краснолиманском направлении до 160 военных, семь боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери Киева составили:

  • до 80 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Вооруженные силы уничтожили на Херсонском направлении до 80 бойцов противника, 30 автомобилей и гаубицу «Мста-Б».

Кроме того, истребительная авиация ВКС и силы ПВО сбили за минувшие сутки украинские самолеты Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8.

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