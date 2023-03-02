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15:15 (мск), источник: Ведомости

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. Нива обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка», — заявил президент в эфире «России-1».

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