15:15 (мск), источник: Ведомости
Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом.
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«Очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. Нива обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка», — заявил президент в эфире «России-1».
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