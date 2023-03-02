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Диверсия в Брянской области
16:26 (мск), источник: © РИА Новости

Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Одной из версий взрыва в Тульской области является падение беспилотника, сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Киреевского района РИА Новости рассказали, что в 8.16 четверга местный житель позвонил по номеру 112 «и сообщил, что слышал взрыв в конце улицы Молодежная поселка Березовский».

Была обнаружена воронка размером примерно с метр и глубиной полметра, фрагменты металлических предметов. Позже комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района, была обнаружена воронка от взрыва. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

По данным правительства региона, после инцидента губернатор региона Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба Тульской области. На заседании руководители силовых структур доложили об оперативной обстановке.

«Обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА», — говорится в сообщении.

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