Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Киреевского района РИА Новости рассказали, что в 8.16 четверга местный житель позвонил по номеру 112 «и сообщил, что слышал взрыв в конце улицы Молодежная поселка Березовский».
Была обнаружена воронка размером примерно с метр и глубиной полметра, фрагменты металлических предметов. Позже комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района, была обнаружена воронка от взрыва. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
По данным правительства региона, после инцидента губернатор региона Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба Тульской области. На заседании руководители силовых структур доложили об оперативной обстановке.
«Обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА», — говорится в сообщении.