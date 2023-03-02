Армия России за сутки сбила два украинских истребителя и вертолет

Уточняется, что самолет Су-24 воздушных сил Украины был сбит воздушно-космическими войсками РФ в районе Михайловки Донецкой Народной Республики.
«В районе населенного пункта Кураховка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8», — добавили в ведомстве.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе Крынок Херсонской области сбит украинский самолет Су-25.
Ранее пресс-центр МВД России сообщил об обнаружении восьми ангаров с боеприпасами для гаубиц, танков и крупнокалиберного оружия в Чаплынском районе Херсонской области. Все боеприпасы были переданы в Минобороны.
В среду, 1 марта, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира.