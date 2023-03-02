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16:35 (мск), источник: РИА Крым

Армия России за сутки сбила два украинских истребителя и вертолет

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. Два украинских истребителя Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8 сбили российские военные за сутки в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что самолет Су-24 воздушных сил Украины был сбит воздушно-космическими войсками РФ в районе Михайловки Донецкой Народной Республики.

«В районе населенного пункта Кураховка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8», — добавили в ведомстве.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе Крынок Херсонской области сбит украинский самолет Су-25.

Ранее пресс-центр МВД России сообщил об обнаружении восьми ангаров с боеприпасами для гаубиц, танков и крупнокалиберного оружия в Чаплынском районе Херсонской области. Все боеприпасы были переданы в Минобороны.

В среду, 1 марта, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира.

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