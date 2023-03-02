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16:58 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ работает над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На юго-западе Брянской области после атаки украинских диверсантов нашли множество взрывных устройств, сообщила ФСБ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование», — говорится в релизе.

Утром на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионная группа, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль — один местный житель погиб, десятилетний ребенок получил ранения. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что на месте ЧП проводится спецоперация против нарушивших границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.

В пресс-службе Кремля отметили, что президент оперативно получает доклады о ситуации. Главы Минобороны, ФСБ и Росгвардии информируют Владимира Путина о мерах, которые предпринимают силовые структуры по противодействию террористам.

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