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17:58 (мск), источник: РБК

Нападение диверсантов в Брянской области. Главное

Диверсионная группа атаковала несколько сел в Брянской области со стороны Украины. Владимир Путин назвал случившееся терактом. Хроника событий и подробности нападения — в материале РБК.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Что случилось: хроника событий в Брянской области

Утром 2 марта около 11:30 (здесь и далее время московское) губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа, члены которой обстреляли автомобиль. В результате водитель машины погиб, 10-летний ребенок был ранен.

Одновременно, как сообщил Богомаз, беспилотник совершил атаку на село Сушаны.

Ближе к полудню агентства «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на свои источники и очевидцев, что в Любечанах и Сушанах нападавшие взяли заложников.

Официального подтверждения этой информации пока не было.

Оба села находятся рядом с границей Черниговской области Украины, но на расстоянии 16 километров друг от друга. Между Любечанами и Сушанами вдоль государственной границы расположены еще несколько населенных пунктов, о появлении в которых диверсантов сообщений не было.

Несколько телеграм-каналов сообщили о том, что раненый при нападении ребенок погиб. Однако это сообщение быстро опровергли местные власти. Богомаз, который после утренних сообщений никак не комментировал происходившие события, в 13:35 уточнил в своем Telegram, что мальчик 2012 года рождения был ранен и доставлен Брянскую областную больницу. «Его жизни ничего не угрожает», — написал он.

Около 12:40 агентству «РИА Новости» в ЦОС ФСБ сообщили о «мероприятиях по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов». «В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорится в сообщении.

Около 14:20 агентство ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщило, что звуков стрельбы в приграничных районах не слышно, а диверсанты, вероятно, покинули территорию России.

Около 17−00 ФСБ сообщила, что ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Как отметили в ФСБ, проводится проверка и осмотр местности, «обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование».

В 17−27 брянский губернатор сообщил, что по уточненной информации, в результате действий диверсантов в Любечане погибло два человека, второй убитый — мужчина 1966 года рождения.

Реакция российских властей

Владимир Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области. Он отметил, что нападавшие стреляли по машине, хотя видели, что там есть дети. «У украинских неонацистов и их хозяев ничего не получится, мы их дожмем», — добавил глава государства.

Владимир Путин отменил запланированную поездку в Ставропольский край. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства получает постоянные доклады от силовиков по ситуации в Брянской области.

Прокомментировали события в Брянской области и власти нескольких регионов. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение еще в нескольких регионах, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как Шамиль Басаев и закончит также (террорист убит во время спецоперации ФСБ в 2006 году).

Реакция украинских властей

На события в Брянской области отреагировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал их «заведомой провокацией». Но в то же время в социальных сетях появились видеозаписи и фотографии, сделанные в Любечанах от имени организации «Русский добровольческий корпус». Как сообщает «Страна ua», сейчас РДК является частью «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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