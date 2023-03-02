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Диверсия в Брянской области
18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 2 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Утром 2 марта власти Брянской области сообщили о проникновении в регион украинской диверсионной группы. ФСБ заявила, что в районе проводится операция по ее уничтожению.

Группировка РДК взяла на себя ответственность за атаку на Брянскую область

Боевики из Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне ВСУ, взяли на себя ответственность за нападение на село Любечане в Брянской области.

Захарова отреагировала на возможную причастность Сербии к поставкам Украине

Россия следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину, нужны факты, заявила официальный представитель МИД РФ.

СМИ: Блинкен попросил Лаврова пересмотреть решение по ДСНВ

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели короткий разговор на полях саммита глав МИДов стран G20 в Индии. Они говорили примерно 10 минут.

Госдума приняла поправки о наказании за дискредитацию участников спецоперации

Согласно проекту закона, за фейки о любых участниках военной операции на Украине будет предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы, если они повлекли тяжкие последствия.

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