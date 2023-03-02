18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 2 марта
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Утром 2 марта власти Брянской области сообщили о проникновении в регион украинской диверсионной группы. ФСБ заявила, что в районе проводится операция по ее уничтожению.
Боевики из Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне ВСУ, взяли на себя ответственность за нападение на село Любечане в Брянской области.
Россия следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину, нужны факты, заявила официальный представитель МИД РФ.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели короткий разговор на полях саммита глав МИДов стран G20 в Индии. Они говорили примерно 10 минут.
Согласно проекту закона, за фейки о любых участниках военной операции на Украине будет предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы, если они повлекли тяжкие последствия.