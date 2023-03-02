22:52 (мск), источник: Известия
Масштабный пожар охватил строящийся небоскреб в Гонконге
Пожар возник на строительной площадке высотного здания в Гонконге, на месте работают пожарные, спасатели и медики. Об этом 2 марта сообщило агентство AP.
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Возгорание началось в 23:11 по местному времени (18:11 мск) в центральном туристическом районе Цим Ша Цуй. По данным местных СМИ, из-за пожара госпитализировали двоих человек.
Сначала очевидцы заметили пламя возле строительных лесов наверху здания, пожар был настолько мощным, что на соседние улицы сыпались искры.
Примерно через час огонь распространился по всему зданию.
Строящееся здание представляет собой 42-этажный «символ гавани Гонконга», предназначенный для размещения исторического Морского клуба и нового отеля, согласно данным застройщика, Empire Group.
Проект стоит 6 млрд гонконгских долларов ($764 млн), был одобрен в 2019 году. Строительство должны были завершить в первой половине 2023 года.