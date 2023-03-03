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01:01 (мск), источник: ТАСС

Специалисты проверили потенциальные объекты в Коломне и не нашли признаков взрыва

Нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры также не зафиксировали.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты проверили потенциальные объекты в Коломне и не нашли признаков взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

«Обследовали потенциальные объекты, никаких признаков [взрыва] не обнаружили», — сказал собеседник агентства.

В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работают в штатном режиме, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.

«В результате происшествия в городском округе Коломна технологических нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано», — сказали в министерстве.

Там пояснили, что все работает в штатном режиме.

Вечером в четверг сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб выехали для проверки информации о взрыве в Коломне. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен громкий свист, затем последовал взрыв, появились дым и зарево.

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