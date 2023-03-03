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03:19 (мск), источник: © РИА Новости

Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР

ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня укрофашисты предприняли очередную попытку подойти к нашему переднему краю, но благодаря ведению разведки — как с наблюдательных постов, так и с воздуха — противника удалось обнаружить еще на подступах», — рассказал агентству командир подразделения с позывным «Самара».

По его словам, боевикам незамедлительно нанесли удар минометами и другим вооружением.

«Противник разбежался разрозненными группами по лесу. Также, вычисляя противника с воздуха, расчеты АГС (гранатометы) нанесли огневое поражение по разрозненному противнику и в дальнейшем уже сосредоточенным огнем РПГ (гранатомет) и стрелкового оружия был уничтожен», — добавил десантник.

Собеседник агентства отметил, что расстояние до противника на некоторых участках достигало 80 метров, и боевики ежедневно пытаются ближе подойти к позициям России. Но, подчеркнул десантник, их удается засечь еще на подходах, поскольку разведка с наблюдательных постов и воздуха не прекращается.

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