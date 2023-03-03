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04:52 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили базу диверсантов-подводников ВСУ в Николаеве

ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Украинская база диверсантов-подводников, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли, уничтожена в Николаеве, это произошло в результате российского удара по координатам, переданным николаевским подпольем, об этом сообщил РИА Новости один из подпольщиков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками. Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель», — рассказал активист подполья в видеоролике, переданном в агентство.

Также он добавил, что взрыв был очень мощным, «детонировало очень долго», склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

По словам подпольщика, подводные беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. «Они должны были при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Чёрном море в районе Одессы и на базе в Севастополе», — пояснил собеседник агентства.

О судьбе британских инструкторов и потерях с украинской стороны сведений он не предоставил.

Ранее он сообщил РИА Новости о переброске украинских войск и техники через Николаев в город Рени Одесской области рядом с границами Украины с Молдавией и Румынией на фоне обострения ситуации вокруг Приднестровья.

Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья.

Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Однако пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила в понедельник, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.

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