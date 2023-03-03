Российские бойцы рассказали о боях под Авдеевкой

На позиции отряда «Невский» мы продвигаемся по бывшей промзоне в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка. Бои здесь шли еще в 2014 году — на одном из бетонных заборов видим «автограф» бойца того времени.
Донецкое направление — самое подготовленное у украинских боевиков в инженерном плане, говорит командир, которому есть с чем сравнивать. По ту сторону линии боевого соприкосновения пока не заметно недостатка в личном составе или сильного падения мотивации — бои идут ожесточенные, противник старается удержаться прямо за окраинами Донецка, рассказывает боец с позывным Борей.
«Работаем по обстоятельствам, с нашей стороны периодически действуют и диверсионно-разведывательные, и штурмовые группы. Противник реагирует огнем и своими вылазками», — говорит он.
Противник в 500−600 м от российской огневой точки, добавил командир роты с позывным Медведь.
«Не просто окопался, а забетонировался. Во-первых, позиции заняты в старой, еще советской промзоне, в сооружениях, на много этажей уходящих вниз. И плюс они усиливали оборону все последние восемь лет», — сказал он.