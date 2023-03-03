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07:12 (мск), источник: Известия

Российские бойцы рассказали о боях под Авдеевкой

На донецком направлении продолжаются тяжелые бои. Один из наиболее сложных участков — поселок Авдеевка в нескольких километрах к северу от столицы ДНР. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях отряда «Невский», который действует под Авдеевкой, и своими глазами увидели, как уничтожаются украинские укрепления.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

На позиции отряда «Невский» мы продвигаемся по бывшей промзоне в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка. Бои здесь шли еще в 2014 году — на одном из бетонных заборов видим «автограф» бойца того времени.

Донецкое направление — самое подготовленное у украинских боевиков в инженерном плане, говорит командир, которому есть с чем сравнивать. По ту сторону линии боевого соприкосновения пока не заметно недостатка в личном составе или сильного падения мотивации — бои идут ожесточенные, противник старается удержаться прямо за окраинами Донецка, рассказывает боец с позывным Борей.

«Работаем по обстоятельствам, с нашей стороны периодически действуют и диверсионно-разведывательные, и штурмовые группы. Противник реагирует огнем и своими вылазками», — говорит он.

Противник в 500−600 м от российской огневой точки, добавил командир роты с позывным Медведь.

«Не просто окопался, а забетонировался. Во-первых, позиции заняты в старой, еще советской промзоне, в сооружениях, на много этажей уходящих вниз. И плюс они усиливали оборону все последние восемь лет», — сказал он.

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