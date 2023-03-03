В ЛНР сообщили о неудачной попытке ВСУ провести контратаку

«Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР), Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи», ― приводит его слова агентство «РИА Новости».
Как подчеркнул Морочко, контратака украинских боевиков была остановлена силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Ранее в этот день российские десантники пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения в ЛНР. Командир подразделения с позывным Самара отметил, что российские войска незамедлительно нанесли удар минометами и другим вооружением по противнику. В результате боевики ВСУ разбежались разрозненными группами по лесу. По словам военнослужащего, противник был окончательно уничтожен благодаря огню из гранатометов и стрелкового оружия.
Официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 марта заявил, что российские войска за сутки уничтожили более 150 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении. Также армией РФ были подбиты четыре боевые бронированные машины и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
22 февраля в ЛНР сообщили, что ВС РФ пресекли попытку контратаки украинских боевиков на направлении на Красный Лиман.
До этого, 13 февраля, Марочко заявил, что ВСУ попытались контратаковать позиции Российской армии на краснолиманском направлении. По его словам, украинским боевикам не удалось прорвать оборонительные позиции.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.