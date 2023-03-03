Двое пограничников были ранены во время зачистки сёл Брянской области от украинской ДРГ

Как стало известно Лайфу, оба силовика получили осколочные ранения рук. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Напомним, что накануне утром губернатор Брянской области сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. Преступники расстреляли гражданский автомобиль с детьми и водителем. В результате мужчина погиб, также был ранен один ребёнок. Позже появилось предположение, что одним из атаковавших Брянскую область был актёр сериала «Глухарь» Кирилл Канахин. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. К вечеру вылазка диверсантов была пресечена.
Брянского мальчика-героя, спасшего первоклассниц, представят к награде.