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10:40 (мск), источник: ТАСС

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в пятницу утром на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Источник: Reuters

Тревога, в частности, объявлена в Киеве и Киевской области, Николаевской и Одесской областях, а также в западных и восточных регионах страны.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 10:08 мск и в течение трех минут распространились по всей стране.

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