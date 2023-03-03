10:40 (мск), источник: ТАСС
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в пятницу утром на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
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Тревога, в частности, объявлена в Киеве и Киевской области, Николаевской и Одесской областях, а также в западных и восточных регионах страны.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 10:08 мск и в течение трех минут распространились по всей стране.