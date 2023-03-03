Сербское предприятие опровергло сообщения о поставках ракет на Украину

«В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет “Град” компании “Крушик” на Украину руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации», — говорится в заявлении, которое приводит портал Radio Slobodna Evropa.
В заявлении говорится также, что «сообщение СМИ основано на использовании неполной и не относящейся к делу информации», которая, как подчеркнули в компании, была помещена «в негативный контекст».
В компании добавили, что такими сообщениями кто-то «заведомо хотел нанести ущерб “Крушику”.
«Ни одна наша ракета или мина с начала конфликта на Украине не была законтрактована без убежденности в том, что конечный потребитель не является одной из сторон конфликта», — сообщили в «Крушике».
Ранее на текущей неделе в ряде Telegram-каналов появились сообщения о якобы секретных поставках оружия из Сербии на Украину. В частности, говорилось о передаче Киеву 3,5 тыс. ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия глубоко озабочена сообщениями СМИ о возможных поставках сербских боеприпасов Украине и следит за развитием данной темы.
В конце января президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия не поставляет оружие Киеву или Москве и не собирается это делать. Сербский лидер добавил, что руководство страны продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Он также отметил, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, исходя из национальных интересов.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.