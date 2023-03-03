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Диверсия в Брянской области
19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

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Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом

Глава государства подчеркнул, что неонацисты «ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории, языка».

В Брянскую область проникли украинские диверсанты

Диверсионная группа атаковала несколько сел в Брянской области со стороны Украины.

В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников

28 февраля сразу несколько российских городов подверглись атакам беспилотников.

Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой ПВО

Истребители дежурных сил ПВО были задействованы в тренировке перехвата и идентификации условной цели нарушителя, пояснили в ведомстве.

Новое сердце столицы: как открытие БКЛ изменит жизнь Москвы

Полный ввод БКЛ — главное транспортное событие в жизни столицы за последние почти 70 лет. Строительство самого большого метрокольца в мире велось 11 лет.

Российские сейсмологи оценили прогноз о «мегаземлетрясении»

Предсказание нидерландского сейсмолога Франка Хугербитса о крупном землетрясении в марте ненаучно, заявил заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Смирнов.

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.

Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства.

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