19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Глава государства подчеркнул, что неонацисты «ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории, языка».
Диверсионная группа атаковала несколько сел в Брянской области со стороны Украины.
28 февраля сразу несколько российских городов подверглись атакам беспилотников.
Истребители дежурных сил ПВО были задействованы в тренировке перехвата и идентификации условной цели нарушителя, пояснили в ведомстве.
Полный ввод БКЛ — главное транспортное событие в жизни столицы за последние почти 70 лет. Строительство самого большого метрокольца в мире велось 11 лет.
Предсказание нидерландского сейсмолога Франка Хугербитса о крупном землетрясении в марте ненаучно, заявил заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Смирнов.
Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства.