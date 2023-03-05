В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов

«Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк просит жителей в радиусе 1 000 футов (примерно 305 метров) от схода поезда с рельсов… укрыться на местах в целях предосторожности», — цитирует телеканал сообщение округа Кларк из социальных сетей.
Уточняется, что на месте происшествия работают полицейские и пожарно-спасательное подразделение.
Как отмечает представитель Norfolk Southern, на которого ссылается телеканал, с рельсов сошли примерно 20 вагонов. По данным компании, никто не пострадал. Представитель добавил, что на место происшествия направились сотрудники компании, чтобы начать работы по очистке.
Грузовой состав компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой.
Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после инцидента.