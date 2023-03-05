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06:10 (мск), источник: © РИА Новости

Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Российские десантники в зоне специальной военной операции в Луганской Народной Республике нанесли результативный удар из минометов по наблюдательному пункту и группе пехоты украинских войск.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров.

«Первая цель была плановая — наблюдательный пункт противника. По докладам с наблюдательных пунктов передовых нашей пехоты выявлена была активность противника, цель была поражена, активность была прекращена», — рассказал командир минометной батареи с позывным «Герань».

По его словам, второй выявленной целью оказалась группа пехоты противника, которую удалось остановить.

«В данный момент противник находится на удалении примерно 400 метров от переднего края позиций нашей пехоты», — добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что артиллеристы работают точно, аккуратно, эффективно принимая корректировки от передовых наблюдательных пунктов.

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