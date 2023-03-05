Рогов: Киев перебросил в Запорожье солдат, прошедших обучение в Британии

«В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», — сказал Рогов.
По его словам, курс обучения на британских базах занимает три с половиной — четыре недели.
Солдаты ВСУ проходят подготовку на базе Воркоп в Великобритании. По информации британских СМИ, в прошлом году там обучили десять тысяч украинских военных, а в этом планируется обучить еще 40 тысяч. В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр.