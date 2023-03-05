Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос на сайте. О какой именно статье идет речь, не указывается.
Тот же человек внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком опубликовал Telegram-канал антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ узнали в одном из диверсантов Богданова. По информации телеканала RT, это бывший офицер ФСБ, в 2014 году он перешел на сторону Украины.
Утром 2 марта на территорию Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик.
Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.