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14:55 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, 12 беспилотников и шесть снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Смерч”, а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка Донецкой народной республики, Кременная, Петровское и Залиман Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 394 украинских военных самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотных летательных аппаратов, 409 зенитных ракетных комплексов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8746 единиц специальной военной автомобильной техники.

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