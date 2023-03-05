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16:38 (мск), источник: РБК

Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села

Село Щетиновка, расположенное неподалеку от границы с Украиной, попало под обстрел, пострадавших нет, зафиксированы разрушения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: AP 2022

«Снарядом повреждены сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы выехали на место», — написал он в телеграм-канале.

Накануне под обстрел попало село Бутырки в Валуйском районе, снаряды, по словам губернатора, упали на территорию школы, в здании выбило восемь окон.

3 марта в результате обстрелов были повреждены линии газоснабжения в селах Устинка и Коновалово, в последнем повреждения получила линия электропередачи. В Устинке она была повреждена днем ранее.

В Белгородской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, также там с октября 2022 года введен средний уровень реагирования.

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