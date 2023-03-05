23:20 (мск), источник: ТАСС
В Подмосковье произошел взрыв на коксогазовом заводе
Детонация привела к пожару в цеху.
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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в цеху коксогазового завода в Видном, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
«Городской округ Видное, Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 м высотой 20 м», — сказал собеседник агентства.
По информации источника ТАСС в экстренных службах, огнем охвачено 200 кв. м — все здание.
АО «Московский коксогазовый завод» («Москокс») производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Предприятие входит в ПАО «Мечел».