Фламинго выбирают друзей по характеру Они сбиваются в небольшие компании
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Диверсия в Брянской области
23:20 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье произошел взрыв на коксогазовом заводе

Детонация привела к пожару в цеху.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в цеху коксогазового завода в Видном, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

«Городской округ Видное, Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 м высотой 20 м», — сказал собеседник агентства.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, огнем охвачено 200 кв. м — все здание.

АО «Московский коксогазовый завод» («Москокс») производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Предприятие входит в ПАО «Мечел».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В СВО впервые в мире состоялось применение этого оружия в боевых условиях: что известно о результатах
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары