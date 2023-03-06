ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область

«Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов “Русского добровольческого корпуса” на села в Брянской области. При этом, несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что “не воюют с гражданскими и не убивают безоружных”, террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе, ребенка, а также занимались мародерством», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Кроме того, заявляет спецслужба, «бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения».