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12:25 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ФСБ РФ назвала основателя и одного из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» Дениса Капустина организатором нападения на Брянскую область.

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«Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов “Русского добровольческого корпуса” на села в Брянской области. При этом, несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что “не воюют с гражданскими и не убивают безоружных”, террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе, ребенка, а также занимались мародерством», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Кроме того, заявляет спецслужба, «бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения».

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