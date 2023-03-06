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13:41 (мск), источник: © РИА Новости

Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует Украине весной кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну, а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, власти Запорожской области разговаривают со многими людьми, которые «имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом». «И очень многие, общаясь, сегодня подчеркивают, что на той территории, которую пока контролирует фашистский режим, есть очень высокая степень уныния. Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, что так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера», — считает Балицкий.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

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