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11:57 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВСУ обстреливают приграничную территорию Хомутовского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту», — говорится в публикации.

В Курской области с 11 апреля 2022 года действует «желтый» уровень террористической опасности. В начале февраля его продлили бессрочно.

«Желтый» уровень подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

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