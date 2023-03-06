ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области

«Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту», — говорится в публикации.
В Курской области с 11 апреля 2022 года действует «желтый» уровень террористической опасности. В начале февраля его продлили бессрочно.
«Желтый» уровень подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.