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15:09 (мск), источник: © РИА Новости

Суд в Латвии оставил Касема в тюрьме еще на два месяца

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Латвийский суд отклонил ходатайство защиты журналиста Марата Касема об изменении меры пресечения, он останется в тюрьме, сообщил Telegram-канал Sputnik Литва.

Источник: © РИА Новости

«Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения, не связанную с лишением свободы, шеф-редактору Sputnik Литва. Марат останется в Рижской центральной тюрьме еще на два месяца, после чего снова сможет подать апелляцию», — говорится в сообщении.

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.

Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня».

В середине января суд Риги оставил его под стражей.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает «все, что можно, для освобождения Касема». Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях «европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает».

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