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14:18 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8. Средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской народной республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхенторецкое Донецкой народной республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица специальной военной автомобильной техники.

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