Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против Тихановской, Павла Латушко, а также главы штаба Тихановской на выборах Марии Мороз, членов координационного совета оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.
Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходило в их отсутствие.
Государственный обвинитель Михаил Ковалев просил суд назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, Мороз, Ковальковой и Дылевскому — по 12 лет. Тихановская, Ковалькова и Мороз, как предполагается, должны отбывать наказание в колонии общего режима, Латушко и Дылевский — усиленного режима. Гособвинение посчитало необходимым назначить Тихановской штраф примерно в 13 тысяч долларов. Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни.
Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции Тихановской, Латушко и других, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится, несмотря на отказ выдать их Минску.