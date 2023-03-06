Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие

«Гражданские лица должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение 10 дней. Такие сроки сегодня озвучил на традиционном совещании с правоохранителями относительно ситуации безопасности в регионе», — написал Лысак в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в начале спецоперации РФ гражданам предоставили оружие. После нормализации ситуации в регионе одни вернули оружие, другие оставили себе.
«Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возврат оружия в установленном порядке», — отметил Лысак.
Ранее только в Киеве представители украинской власти после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к ним.