СМИ: полиция ФРГ раскрыла международную хакерскую группировку «Двойной паук» с участием граждан РФ

«Двойной паук» «имеет связи с Россией, однако доказательств связи с государственными структурами нет», считают в немецкой полиции.
Расследование было начато в 2021 году, среди подозреваемых — 41-летний россиянин, разыскиваемый ФБР, которое предложило за информацию о нем вознаграждение в размере $5 млн.
Хакерскую группировку обвиняют в более чем 600 атаках на учреждения по всему миру, повлекших значительный ущерб. Ее членов, среди прочего, подозревают во взломе университетской клиники Дюссельдорфа, медиа-группы Funke, а также систем района Анхальт-Биттерфельд (земля Саксония-Анхальт).
Ордера на арест выданы в отношении трех подозреваемых, еще восемь находятся под следствием. Трех подозреваемых — Игоря Т., Ирину З. и Игоря Г. — объявлены в международный розыск. Под следствием находятся еще восемь человек в возрасте от 38 до 40 лет из Германии, России, Молдавии и Украины.