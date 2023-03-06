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18:50 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: полиция ФРГ раскрыла международную хакерскую группировку «Двойной паук» с участием граждан РФ

Подразделение полиции по расследованию киберпреступлений земли Северный Рейн-Вестфалия раскрыло международную хакерскую сеть «Двойной паук», в которую входят россияне. К расследованию подключились Европол и ФБР, сообщает Aachener Zeitung.

Источник: РИА "Новости"

«Двойной паук» «имеет связи с Россией, однако доказательств связи с государственными структурами нет», считают в немецкой полиции.

Расследование было начато в 2021 году, среди подозреваемых — 41-летний россиянин, разыскиваемый ФБР, которое предложило за информацию о нем вознаграждение в размере $5 млн.

Хакерскую группировку обвиняют в более чем 600 атаках на учреждения по всему миру, повлекших значительный ущерб. Ее членов, среди прочего, подозревают во взломе университетской клиники Дюссельдорфа, медиа-группы Funke, а также систем района Анхальт-Биттерфельд (земля Саксония-Анхальт).

Ордера на арест выданы в отношении трех подозреваемых, еще восемь находятся под следствием. Трех подозреваемых — Игоря Т., Ирину З. и Игоря Г. — объявлены в международный розыск. Под следствием находятся еще восемь человек в возрасте от 38 до 40 лет из Германии, России, Молдавии и Украины.

Мария Федотова

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