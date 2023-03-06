Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска

«Одну группировку (создали. — Прим. ред.) в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, еще одну группировку в Часове Яре и одну в Константиновке», — приводит его слова пресс-служба.
Пригожин также выступил за необходимость слаженной работы всех российских подразделений для полной блокировки украинских военных.
Сегодня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка 200 тысяч солдат ВСУ. На прошлой неделе Пригожин сообщил, что бойцы «Группы Вагнера» практически окружили территорию города.
В субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт, — командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.