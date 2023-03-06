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21:04 (мск), источник: © РИА Новости

Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские военные формируют соединения в населенных пунктах вокруг Артемовска, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин. По его словам, сейчас российские штурмовые отряды блокируют город. Чтобы им помешать, ВСУ создали несколько группировок. Как пояснил Пригожин, их цель — заблокировать самих бойцов «Группы Вагнера».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Одну группировку (создали. — Прим. ред.) в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, еще одну группировку в Часове Яре и одну в Константиновке», — приводит его слова пресс-служба.

Пригожин также выступил за необходимость слаженной работы всех российских подразделений для полной блокировки украинских военных.

Сегодня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка 200 тысяч солдат ВСУ. На прошлой неделе Пригожин сообщил, что бойцы «Группы Вагнера» практически окружили территорию города.

В субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт, — командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.

Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.

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