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11:53 (мск), источник: © РИА Новости

В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в эфире телеканала «Рада».

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defense of Ukraine

«Сегодня в районе Сватово и Кременной идут ожесточенные бои. Они (российские войска. — Прим. ред.) существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше», — сообщил украинский военнослужащий.

Он подчеркнул, что не надо сильно переживать, если ВСУ «какой-нибудь населенный пункт придется оставить».

В феврале украинские войска предприняли неудачную попытку контратаковать в районе Кременной в Луганской Народной Республике, понеся потери. Тогда их отбросили на ранее занимаемые рубежи.

Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

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