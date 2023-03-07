В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной

«Сегодня в районе Сватово и Кременной идут ожесточенные бои. Они (российские войска. — Прим. ред.) существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше», — сообщил украинский военнослужащий.
Он подчеркнул, что не надо сильно переживать, если ВСУ «какой-нибудь населенный пункт придется оставить».
В феврале украинские войска предприняли неудачную попытку контратаковать в районе Кременной в Луганской Народной Республике, понеся потери. Тогда их отбросили на ранее занимаемые рубежи.
Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.