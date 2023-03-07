Главной комете 2024 года дали имя В предыдущий раз она навестила окрестности Солнца примерно 30 тысяч лет назад
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
12:52 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Перспектив для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, на которой настаивает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), нет из-за действий киевского режима, заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы.

«Перспектив для создания зоны безопасности, на которой настаивает МАГАТЭ, вокруг АЭС нет. И причина тому режим Зеленского. Сегодня всю необходимую безопасность работы атомной станции обеспечивают российские атомщики и военные. Единственная угроза исходит только от украинских боевиков», — сказал Рогов агентству.

По его словам, украинские власти не заинтересованы в нормальной работе атомной стации и создании вокруг нее зоны безопасности.

«Режим Зеленского старается продавить через МАГАТЭ вывод охраны с АЭС, чтобы затем форсировать Днепр и захватить объект. Поэтому главным условием для создания зоны безопасности является отведение украинских боевиков от границ Запорожской области за пределы возможности наносить удары по атомной станции и прилегающей инфраструктуре», — подчеркнул Рогов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Украина — только начало'. Военный из США раскрыл план Запада
'Такое видим впервые'. Что происходит на самом сложном участке фронта
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта