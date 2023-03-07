В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы.
«Перспектив для создания зоны безопасности, на которой настаивает МАГАТЭ, вокруг АЭС нет. И причина тому режим Зеленского. Сегодня всю необходимую безопасность работы атомной станции обеспечивают российские атомщики и военные. Единственная угроза исходит только от украинских боевиков», — сказал Рогов агентству.
По его словам, украинские власти не заинтересованы в нормальной работе атомной стации и создании вокруг нее зоны безопасности.
«Режим Зеленского старается продавить через МАГАТЭ вывод охраны с АЭС, чтобы затем форсировать Днепр и захватить объект. Поэтому главным условием для создания зоны безопасности является отведение украинских боевиков от границ Запорожской области за пределы возможности наносить удары по атомной станции и прилегающей инфраструктуре», — подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.