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11:24 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы контролируют почти половину Артемовска

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские силы контролируют почти половину Артемовска, заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артемовска», — сказал он.

По словам представителя региона, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты и контролируются российской артиллерией, а распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.

Как отмечал Гагин накануне, в городе остаются около десяти тысяч солдат ВСУ.

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин ранее назвал ситуацию в Артемовске критической. В то же время в понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

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