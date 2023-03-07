11:24 (мск), источник: © РИА Новости
Российские силы контролируют почти половину Артемовска
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские силы контролируют почти половину Артемовска, заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР Ян Гагин.
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«Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артемовска», — сказал он.
По словам представителя региона, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты и контролируются российской артиллерией, а распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.
Как отмечал Гагин накануне, в городе остаются около десяти тысяч солдат ВСУ.
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин ранее назвал ситуацию в Артемовске критической. В то же время в понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.