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Спецоперация на Украине
12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко рассказал о задержании подозреваемого в попытке диверсии на российском военном самолете А-50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что были задержаны «террорист и его пособники», причастные к попытке диверсии в отношении российского военного самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Задержанный якобы был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и имеет украинский и российский паспорта.

Источник: Reuters

Лукашенко рассказал об этом во время вручения госнаград и погон высшему офицерскому составу. По словам белорусского президента, СБУ и руководство ЦРУ «не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию» против Белоруссии. Ими якобы был «подготовлен террорист» — россиянин, который родился в Кривом Роге и жил в Крыму. «Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — утверждает Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

По словам президента Белоруссии, предполагаемого диверсанта «готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии».

Подготовка якобы велась на территории Украины. «Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию», — уверяет он.

Имя задержанного и какие-либо детали о его пособниках господин Лукашенко не привел.

26 февраля белорусская оппозиционная инициатива BYPOL (признана террористической в Белоруссии) сообщила, что на аэродроме в Мачулищах произошло два взрыва. По данным оппозиции, пострадали передняя и центральная части А-50 с бортовым номером 42, а также его авионика и радиолокационная антенна. В BYPOL писали, что «повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит». Минск информацию об атаках отрицал. 1 марта Минобороны Белоруссии показало видео с А-50. Когда сняли этот видеоролик, не уточняется, в нем показан самолет с номером 43.

Лаура Кеффер

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