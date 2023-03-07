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15:11 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко рассказал, кто совершил теракт в Энгельсе

МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что теракт против российских самолетов в Энгельсе совершили подготовленные на территории Украины группы.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему (диверсанту, заброшенному в Белоруссию — ред.). Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

«Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. В Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали», — приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-служба Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.

Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии.

Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте.

По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме погибли, еще четверо с ранениями доставлены в медучреждения.

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