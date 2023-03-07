Выбраны лучшие медицинские фотографии года По версии британских ученых
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
17:38 (мск), источник: © РИА Новости

Из украинского плена вернулись 90 российских военных

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Седьмого марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в релизе.

Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 16 февраля. Министерство обороны сообщило об освобождении 101 российского военнослужащего, 44 из них — уроженцы ЛНР, всем им грозила смертельная опасность.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Украина — только начало'. Военный из США раскрыл план Запада
'Такое видим впервые'. Что происходит на самом сложном участке фронта
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта