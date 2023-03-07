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18:51 (мск), источник: ТАСС

NYT узнала, что диверсии на «Северных потоках» могла провести проукраинская группировка

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Новые разведданные свидетельствуют, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могла осуществить проукраинская группировка.

Источник: The Danish Armored Forces

Об этом сообщает во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США, ознакомившиеся с новыми данными американской разведки.

Согласно им, группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.

Как отметили представители американской администрации, представители властей США недавно обсудили данные разведки с европейскими партнерами, «которые играют ведущую роль в проведении расследования».

Издание указывает, что после получения последних разведданных оптимизм Вашингтона относительно установления ответственных во взрывах вырос, хотя расследование может занять еще неопределенно долгое время.

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Следите за развитием темыВзрывы на «Северных потоках»
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