NYT узнала, что диверсии на «Северных потоках» могла провести проукраинская группировка

Об этом сообщает во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США, ознакомившиеся с новыми данными американской разведки.
Согласно им, группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.
Как отметили представители американской администрации, представители властей США недавно обсудили данные разведки с европейскими партнерами, «которые играют ведущую роль в проведении расследования».
Издание указывает, что после получения последних разведданных оптимизм Вашингтона относительно установления ответственных во взрывах вырос, хотя расследование может занять еще неопределенно долгое время.