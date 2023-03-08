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10:25 (мск), источник: Коммерсантъ

«Росэнергоатом»: Украина не обстреливает Запорожскую АЭС уже три месяца

Вооруженные силы Украины уже третий месяц не наносят удары по Запорожской АЭС, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Однако, по его словам, Украина не отказалась от плана силового захвата станции.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Украина третий месяц не стреляет по Запорожской АЭС, но при этом она продолжает готовить операцию по силовому захвату ЗАЭС. Они просто изменили тактику», — заявил Карчаа в интервью ТАСС.

По данным МАГАТЭ, в воскресенье, 19 февраля, «были слышны залпы артиллерии около ЗАЭС». Однако Ренат Карчаа заявил, что эта информация не соответствует действительности и что около станции не располагается ни одна дальнобойная артиллерийская система.

3 марта Ренат Карчаа сообщил, что во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС российские военные попали под обстрел вооруженных сил Украины. Когда именно они попали под обстрел, он не сообщил, однако последняя ротация экспертов МАГАТЭ была 2 марта.

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Анастасия Ларина

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