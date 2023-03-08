Артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу под Херсоном

«Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в районе Ольговки, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили десять единиц автомобильной техники, в том числе турецкие бронемашины Kirpi, ликвидированы восемь военных ВСУ, 12 ранены», — сказал собеседник агентства.
Также ночью, по его словам, под Херсоном в районе Белозерки, «артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, один раненый».
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.