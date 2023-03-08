Кадыров подтвердил кражу жеребца в Чехии и назвал его реальную цену

«Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать?» — задался он вопросом.
Также Кадыров прокомментировал сообщения о стоимости пропавшего скакуна, назвав их недостоверными. Как ранее утверждалось в СМИ, она составляет 400 тысяч крон (1,3 миллиона рублей). По словам главы Чечни, чистокровный Зазу стоит не менее 10 миллионов долларов.
«Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход», — посетовал он.
7 марта сообщалось, что в поселке Крабчице в Чехии украли чистокровного английского жеребца, принадлежащего Рамзану Кадырову. Предположительно, злоумышленники вывезли животное из конюшни в ночь на 4 марта. «По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца», — рассказала пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.
Известно, что конь, который был куплен в 2012 году, вместе с несколькими другими лошадьми являлся частью имущества, которое Чехия заморозила у главы Чечни на основании международных санкций.