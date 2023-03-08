Москалькова опубликовала имена военных ВСУ, которых Киев отказался забирать

Накануне Минобороны сообщило о возвращении из плена 90 российских солдат. Москалькова в тот же день заявила, что договоренность была об обмене в формате «160 на 160», однако украинская сторона не согласилась.
«В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», — написала она в Telegram-канале.
Следом она опубликовала данные военных, которых украинская сторона отказалась возвращать.
Ранее Москалькова заявляла, что процесс обмена военнопленными затягивается из-за «двойных стандартов» Киева. По ее словам, украинская сторона уже более десяти месяцев вычеркивает из списков преимущественно рядовых и сержантов. При этом Киев умышленно записывает многих в число без вести пропавших.